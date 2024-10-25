На Украине стали чаще наказывать из-за закона о языке

На Украине участились случаи наказания за нарушение закона о языке

На Украине участились случаи наказания за нарушение закона о языке. Об этом сообщили в украинском аналитическом ресурсе «Опендатабот», пишетРИА Новости.

По сравнению с прошлым годом число наказаний за нарушение языкового закона увеличилось в 1,7 раз. 216 протоколов составили за период с января по октябрь 2024 года. «Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год», — сообщается на сайте ресурса.

Ранее депутат Верховной Рады Наталья Пипа предложила в парламент закон, по которому говорить в школах можно будет только на украинском языке. 25 октября уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал использование нескольких языков в стране провоцирующим шизофрению.

