Раскрыты подробности встречи Путина с генсеком ООН

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили судоходство в Черном море в ходе встречи на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Гутерреш выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение переговоров по этой теме, сообщили в его офисе.
Кроме того, он обсудил с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке, заявили о необходимости избегать дальнейшей эскалации в регионе.
Ранее генсек ООН заявил, что межгосударственное объединение БРИКС способно сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности. Он также призвал к справедливому миру на Украине.