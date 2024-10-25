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00:08, 25 октября 2024Мир

Раскрыты подробности встречи Путина с генсеком ООН

Путин и генсек ООН Гутерреш обсудили судоходство в Черном море на саммите БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили судоходство в Черном море в ходе встречи на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Гутерреш выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение переговоров по этой теме, сообщили в его офисе.

Кроме того, он обсудил с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке, заявили о необходимости избегать дальнейшей эскалации в регионе.

Ранее генсек ООН заявил, что межгосударственное объединение БРИКС способно сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности. Он также призвал к справедливому миру на Украине.

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      Марина Совина
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