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14:17, 25 октября 2024Ценности

Россиянкам рассказали о тонкостях тренда на «чистую красоту»

Врач Мухина: в косметологии более популярной становится натуральная косметика

Фото: Jamie Grill / Getty Images

Популярный последнее время тренд clean beauty («чистая красота») является продолжением «тихой роскоши» в моде, заявила в разговоре с «Абзацем» врач-диетолог, косметолог, рефлексотерапевт Марият Мухина. Он считается более дорогим уходом, добавила она, перечислив россиянкам ряд тонкостей.

Суть тренда состоит в отказе от явного увеличения губ, хирургических вмешательств, креативных окрашиваний, покрытия ногтей гель-лаками, использования «химии» в уходе. Вместо них актуальными становятся родной цвет волос и натуральная косметика. Эксперт поделилась, что продукты сlean beauty производятся с использованием экологически чистых технологий и проходят строгие проверки на безопасность, потому и обходятся дороже.

«Такие продукты часто направлены на поддержание красоты и здоровья кожи изнутри, включая усиление выработки коллагена, эластина собственными фибробластами, что требует не только еженедельных процедур, но и дополнительных вложений в питание. Могут понадобиться и процедуры, направленные на поддержание молодости: от капельниц до массажей и детоксикаций», — рассказала косметолог.

Стандарт на clean beauty также популярен и в уходе за волосами. Дизайнер причесок Александра Эдельберг рассказала, что возвращать волосам естественный цвет женщин часто побуждает даже не новый бьюти-тренд, а последствия различных модных окрашиваний. При этом она отметила, что мало у кого получается без усилий поддерживать здоровый вид неокрашенных волос.

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      Алина Гончарова
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