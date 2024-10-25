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07:15, 25 октября 2024Экономика

Россию поблагодарили за честные цены на газ

Вулин: Сербия будет в тепле благодаря российскому газу

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Сербия благодарна России за газ, проданный по честной цене. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Его процитировало ТАСС.

Он подчеркнул, что Сербия будет в тепле, так как объемы поставок этого энергоносителя уже повышены, а цену согласовали. Рынок этой европейской страны настолько мал для РФ, что мог бы рассматриваться как статистическая погрешность. Однако Россия относится к этому вопросу иначе и предлагает Белграду лучшие цены и условия, за что он ей безусловно благодарен.

Кроме того, Вулин признался, что не знает чего ждать от Украины в вопросе о транзите российского газа, но предположил, что поскольку этот углеводород идет в Европейский союз, Сербия может чувствовать себя в безопасности.

Ранее Европейский союз раскритиковали за то, что он проводит в отношении Сербии политику заламывания рук в вопросе о ее присоединении к ЕС.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес пообещал, что Соединенные Штаты поддержат усилия Сербии по снижению зависимости от российского топлива.

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      Кирилл Луцюк
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