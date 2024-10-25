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13:55, 25 октября 2024Из жизни

Самая красивая девушка России сделала неожиданное признание о личной жизни

«Мисс Россия — 2024» призналась, что у нее не было романтических отношений

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Победительница национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» поделилась подробностями своей личной жизни. Она рассказала об этом ведущим передачи «Утро» на ТНТ.

18-летняя Валентина Алексеева стала гостьей передачи в преддверии поездки в Мексику, где она представит страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». В ходе передачи самая красивая девушка России рассказала о подготовке к конкурсу, а также ответила на вопросы ведущих. В том числе и о том, есть ли у нее возлюбленный.

«У меня никогда не было отношений. Сейчас я тоже в них не состою, мое сердце свободно», — сделала неожиданное признание девушка. Она также добавила, что в мужчинах ее привлекает «уверенность, которая подкреплена добротой, умением выслушать, умением поддержать». «Я просто должна чувствовать себя как за каменной стеной», — добавила Алексеева.

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Ранее директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала, что у Алексеевой очень хорошие шансы на победу в конкурсе «Мисс Вселенная». «Пока я могу сказать, что судя по тем рейтингам, которые мы смотрим в интернете — понятно, что это неофициальные рейтинги, — у Валентины очень хорошие шансы, потому что она молодая, харизматичная, с обаятельной улыбкой», — отметила Беляк.

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      Антонина Черташ
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