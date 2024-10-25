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13:48, 25 октября 2024Силовые структуры

Собиравшего данные для ВСУ в российском регионе украинца осудили на 8 лет

Во Владикавказе суд дал 8 лет колонии украинцу за шпионаж

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во Владикавказе Верховный суд Северной Осетии приговорил 35-летнего гражданина Украины Евгения Конина к восьми годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Следствие и суд установили, что мужчина передавал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) координаты расположения российской военной техники в зоне специальной военной операции, а также фото и видео.

Ранее сообщалось, что в Запорожье украинцу Дмитрию Шайногу дали 12 лет за шпионаж в пользу Главного управления разведки (ГУР) Украины.

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      Илона Палей
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