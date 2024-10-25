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22:56, 25 октября 2024Силовые структуры

Судебные приставы отказали Гуфу в рехабе

Mash: судебные приставы отказали родным Гуфа в просьбе отправить рэпера в рехаб

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Судебные приставы отказали родным 47-летнего рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, в просьбе отправить музыканта в рехаб в период запрета определенных действий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что Гуфу ограничили ряд действий. Ему не запретили пользоваться интернетом, совершать звонки и водить автомобиль, однако ограничили возможность общаться со свидетелями и пострадавшими по делу о грабеже и ездить в баню в Апрелевке Московской области.

Конфликт с участием Гуфа начался 23 октября после посещения бани в Подмосковье. На выходе из бани он поссорился с мужчиной и ударил его по голове. По одной из версий, рэпер настойчиво пытался познакомиться с его сестрой, а по другой — драка началась из-за проблем с оплатой услуг комплекса.

Ранее суд Наро-Фоминска отказался отправлять под стражу Гуфа и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении рэпера возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

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