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16:45, 25 октября 2024Из жизни

Сын любовницы бывшего короля Испании впервые опубликовал фото с их свидания

Сын любовницы бывшего короля Испании Хуана Карлоса опубликовал фото с их встречи
Барбара Рей

Барбара Рей . Фото: Lawrence JC Baron / SplashNews.c / Legion-Media

Сын любовницы бывшего короля Испании опубликовал их фото, которые тайно сделал в 1994 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотограф Анхель Кристо — сын культовой испанской актрисы и телеведущей Барбары Рей — впервые опубликовал ее снимки с королем Хуаном Карлосом I, которые были сделаны во время свидания.

Мужчина утверждает, что мать специально пригласила монарха к себе домой в 1994 году, чтобы тайно снять их романтическую встречу, а затем шантажировать королевскую семью. Кристо тогда было 13 лет, и он согласился помочь родительнице, так как у нее были финансовые проблемы.

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Более того, мужчина заявил, что в Рей установила скрытую камеру еще и в спальне. Как утверждают источники, с помощью шантажа с использованием снимков и видео актрисе удалось получить от властей Испании порядка 3,5 миллиона евро.

Хуан Карлос I был королем Испании с 1975 по 2014 год. Он добровольно отрекся от престола в пользу сына Филиппа VI и уехал из страны после серии скандалов, в том числе и связанных с его тайными романами. Считается, что с Барбарой Рей монарх состоял в отношениях с 1976 года.

Ранее сообщалось, что предполагаемый любовник испанской королевы Летиции, предприниматель Хайме Дель Бурго, утверждает, что они продолжают поддерживать связь. Когда-то Дель Бурго встречался с Летицией, а позднее женился на ее сестре.

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      Никита Савин
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