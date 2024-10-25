Сын любовницы бывшего короля Испании впервые опубликовал фото с их свидания

Сын любовницы бывшего короля Испании Хуана Карлоса опубликовал фото с их встречи

Сын любовницы бывшего короля Испании опубликовал их фото, которые тайно сделал в 1994 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотограф Анхель Кристо — сын культовой испанской актрисы и телеведущей Барбары Рей — впервые опубликовал ее снимки с королем Хуаном Карлосом I, которые были сделаны во время свидания.

Мужчина утверждает, что мать специально пригласила монарха к себе домой в 1994 году, чтобы тайно снять их романтическую встречу, а затем шантажировать королевскую семью. Кристо тогда было 13 лет, и он согласился помочь родительнице, так как у нее были финансовые проблемы.

Более того, мужчина заявил, что в Рей установила скрытую камеру еще и в спальне. Как утверждают источники, с помощью шантажа с использованием снимков и видео актрисе удалось получить от властей Испании порядка 3,5 миллиона евро.

Хуан Карлос I был королем Испании с 1975 по 2014 год. Он добровольно отрекся от престола в пользу сына Филиппа VI и уехал из страны после серии скандалов, в том числе и связанных с его тайными романами. Считается, что с Барбарой Рей монарх состоял в отношениях с 1976 года.

Ранее сообщалось, что предполагаемый любовник испанской королевы Летиции, предприниматель Хайме Дель Бурго, утверждает, что они продолжают поддерживать связь. Когда-то Дель Бурго встречался с Летицией, а позднее женился на ее сестре.

box#3823699