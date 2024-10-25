В Киеве после попадания дрона в дом начался пожар

Кличко сообщил о пожаре в жилом доме в Киеве после попадания дрона

В Соломенском районе Киева после попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в дом начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Соломенском районе, в высотном доме, куда попал дрон, горят верхние этажи», — написал он. Кличко уточнил, что к месту происшествия были направлены экстренные службы.

Ранее в Киеве раздались взрывы. Они прозвучали на фоне воздушной тревоги. Согласно имеющейся информации, в украинской столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Днем ранее в украинской столице также произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Другие подробности произошедшего не приводятся.