В Киеве после попадания дрона в дом начался пожар

В Соломенском районе Киева после попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в дом начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В Соломенском районе, в высотном доме, куда попал дрон, горят верхние этажи», — написал он. Кличко уточнил, что к месту происшествия были направлены экстренные службы.
Ранее в Киеве раздались взрывы. Они прозвучали на фоне воздушной тревоги. Согласно имеющейся информации, в украинской столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
Днем ранее в украинской столице также произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Другие подробности произошедшего не приводятся.