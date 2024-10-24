В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Киеве», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Утром 23 октября украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Умани. Сообщалось, что они произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в Черкасской области ночью.

Позднее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук уточнил, что взрывы произошли на аэродроме, где находится база Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с которой вылетают на боевые задачи украинские пилоты. Он подчеркнул, что попадание было серьезным и на место происшествия выехали более десяти машин скорой помощи и пожарных.