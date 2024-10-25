В Литве заявили о нежелании отговаривать от отставки Генсека ООН

В МИД Литвы пообещали не отговаривать генсека ООН, если он решит уйти в отставку

Литва не будет отговаривать Генсека ООН Антониу Гутерриша, если он решит уйти в отставку. Об этом заявил глава МИД прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис в социальной сети X.

«Если Антониу Гутерриш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться отговорить его от этого», — пообещал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС 23 октября. В аэропорту его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Генсек ООН также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что он планировал обсудить с российским лидером позицию по урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН.