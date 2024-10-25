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12:12, 25 октября 2024Наука и техника

В России разработали новую замену СВД

«Известия»: в России разработали винтовку STM-308 для замены СВД
Винтовка STM-308

Винтовка STM-308. Кадр: Русский Охотничий Портал / YouTube

Новую винтовку STM-308, которая может стать заменой снайперской винтовки Драгунова (СВД), разработали в России. Первые винтовки уже используют в войсках, сообщают «Известия».

Винтовка выполнена в линейной компоновке, при которой основные механизмы оружия расположены на одной линии. «В СВД, например, линия поршня выше линии ствола, и от этого при стрельбе появляется сгибающий момент. Здесь же возвратный механизм, затворная группа находятся на одном уровне», — рассказал представитель компании-производителя «Союз-ТМ».

Он отметил, что при выстреле из СВД оружие подкидывает, поэтому стрелку приходится заново прицеливаться. STM-308, которая легче советской винтовки, дает возможность сразу увидеть попадание. Оружие под патрон калибра 7,62 на 51 миллиметр позволяет уверенно поражать цели на дистанции до 800 метров, а опытный специалист сможет вести прицельную стрельбу на дальность до километра.

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STM-308 получила регулируемый приклад и планку Пикатинни, которая позволяет устанавливать различные прицелы, сошки или дополнительную рукоятку. Также винтовка поддерживает установку альтернативных дульных устройств.

Производитель сообщил, что волонтеры закупают партии STM-308 для российских снайперов. При этом бойцы, которые используют винтовку в зоне СВО, отмечают ее высокую точность. Заявленная кучность стрельбы составляет менее одной угловой минуты, что обеспечивает попадание пули в круг диаметром 9 сантиметров с расстояния 300 метров.

Ранее в октябре компания Lobaev Arms представила полуавтоматическую винтовку ZOV на выставке ORELEXPO в Москве. Оружие, выполненное на базе решений полуавтоматических винтовок семейства Colt AR-15, отличается кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты.

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      Даниил Иринин
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