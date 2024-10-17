В России представили винтовку ZOV

Винтовку ZOV с кучностью 0,5 угловой минуты представили на ORELEXPO

Полуавтоматическая винтовка ZOV, которую представили на выставке ORELEXPO в Москве, отличается кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты (MOA). Об этом представитель производителя стрелкового оружия Lobaev Arms Алексей Сторожук рассказал News.ru.

Он отметил, что оружие калибра .308 Win (7,62 х 51 миллиметра) выполнено на базе решений полуавтоматических винтовок семейства Colt AR-15. ZOV позволяет вести прицельный огонь на дистанции до километра.

«Наша главная особенность — это стволы. ZOV, пожалуй, — единственная в России винтовка, позволяющая стрелять с кучностью 0,5 МОА интенсивной стрельбой в полуавтоматическом режиме», — сказал Сторожук.

Первым представителем платформы AR-15 стал автомат ArmaLite AR-15, который выпускали в США в начале 1960-х. Это оружие работает по принципу отвода пороховых газов. На базе AR-15 было создано множество модификаций, включая немецкий автомат HK416 и российский карабин «Вепрь-15».

В апреле стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил подразделениям Вооруженных сил России партию снайперских винтовок МЦ-566 с кучностью на уровне 0,5 угловой минуты.