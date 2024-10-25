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16:48, 25 октября 2024Экономика

В российском городе обнаружили многотонную свалку шелухи подсолнечника

В Аткарске обнаружили незаконную 42-тонную свалку подсолнечной лузги
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Аткарске Саратовской области нашли незаконную многотонную свалку шелухи подсолнечника. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе Росприроднадзора.

Специалисты обнаружили на «незащищенном слое почвы» площадью 406 квадратных метров более 42 тонн подсолнечной лузги, которая является побочным продуктом при производстве растительного масла. Ущерб, нанесенный экологии, они оценили в 2,2 миллиона рублей.

Уточняется, что владелец загрязненного участка — предприятие «Сан-Сервис». Росприроднадзор направил ему требование о добровольном возмещении экологического вреда. Помимо этого, сообщили в пресс-службе, юридическое лицо обязано устранить нарушение и заняться защитой и восстановлением земель, которым нанесло ущерб.

Ранее в октябре стало известно, что почти половина свалок возле российских аэропортов оказалась нелегальной.

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      Полина Кислицына
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