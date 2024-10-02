Раскрыт секрет свалок возле аэропортов

РЭО: почти половина свалок вблизи аэропортов нелегальна

Практически половина свалок возле аэропортов оказалась нелегальной. Такой секрет «Известиям» раскрыл гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Так, незаконными оказались 65 свалок с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из 149. Полигоны находятся в радиусе менее 15 километров от контрольных точек аэродрома. Проблемой является то, что свалки потенциально могут привлекать птиц, которые будут представлять угрозу для самолетов.

Собственники полигонов должны провести орнитологические исследования, чтобы выяснить, привлекают ли их объекты массовые скопления птиц или нет. Известно, что подобную работу собираются провести 57 свалок. Если опасность будет выявлена, необходимо подобрать методы для отпугивания птиц: биоакустические установки, ракетницы, лазерные отпугиватели, чучела, радиоуправляемые модели. Отпугивать птиц также могут другие хищные птицы, указал Буцаев.

Ранее на свалку пожаловались жители подмосковных Химок. Полигон принадлежит компании «ЭкоЛайф», функционирует с 2018 года и находится на Коммунальном проезде. Росприроднадзор признал образование незаконным. Известно, что свалку уже расчищали, однако она образовалась снова.