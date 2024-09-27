Жители Подмосковья пожаловались на свалку

Жители Химок пожаловались на свалку

Жители подмосковных Химок пожаловались на свалку, сообщает MSK1.RU.

Сообщается, что свалка компании «ЭкоЛайф» функционирует с 2018 года и находится на Коммунальном проезде. При этом Росприроднадзор признал образование незаконным. Согласно данным Росреестра, на территории Коммунального проезда не может быть свалки, поскольку местность предназначена для эксплуатации зданий и сооружений.

Местные жители рассказали, что последние три недели по ночам не могут открыть окна из-за сильного запаха гари и мусора. К тому же запах мусора доходит до местной школы. Известно, что в 2023 году свалку убирали после жалоб жителей, однако она появилась снова.

Ранее жители Челябинска пожаловались на свалку размером с три футбольных поля. Мусор скопился в новом микрорайоне за улицей Бейвеля на границе Челябинска и Сосновского района.