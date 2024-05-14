Жители российского города пожаловались на свалку размером в три футбольных поля

Челябинцы пожаловались на огромную свалку, которую не могут убрать уже год

Жители Челябинска пожаловались на то, что год назад в одном из новых микрорайонов образовалась огромная стихийная свалка, которую не могут убрать до сих пор. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на руководителя регисполкома Народного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего обратило издание Ura.ru.

Речь идет о новом микрорайоне за улицей Бейвеля на границе Челябинска и Сосновского района. «Челябинские и сосновские власти год не могут поделить нелегальную свалку размером в три футбольных поля. Покрышки, которые не разлагаются, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта», — рассказал Рыжий. Он уточнил, что со всего микрорайона Парковый туда грузовиками свозят различный мусор, который в итоге лежит под окнами домов. Ранее замусоренная лесная зона служила местом для прогулок и сбора грибов.

По словам руководителя регисполкома ОНФ, о существовании свалки знают в Минэкологии Челябинской области, мэр города и администрация Сосновского района. При этом власти никак не помогают решить эту проблему. Рыжий заявил, что Народный фронт обратился в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы устранить стихийную свалку и рекультивировать территорию.

Ранее, 13 мая, стало известно, что Амурский залив у берегов Владивостока окрасился в желтый цвет.