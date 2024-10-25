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20:03, 25 октября 2024Мир

Вучич рассказал об открытии посольства Сербии в Киеве

Вучич: власти Украины официально одобрили открытие посольства Сербии в Киеве
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Власти Украины официально одобрили открытие посольства Сербии в Киеве. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«С удовольствием могу констатировать, что украинские власти дали официальное предварительное согласие нашему послу на открытие посольства в Киеве», — сказал он.

Глава государства добавил, что министр иностранных дел Сербии Марко Джурич будет присутствовать на открытии посольства, которое было эвакуировано из страны в марте 2022 года.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не изменит путь к членству в Европейском союзе. Он подчеркнул, что страна «прилежно работает» над евроинтеграцией и рассчитывает на положительные результаты.

При этом он отметил, что Сербия, как независимая и суверенная страна, будет придерживаться собственной внешней политики и никогда не введет санкции против России, а также отдельно акцентировал внимание на том, что Белград заинтересован в дружеских отношениях с Москвой.

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      Семен Александров
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