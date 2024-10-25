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07:23, 25 октября 2024Россия

Обглоданную собаками женщину нашли в российском регионе

В Тульской области нашли обглоданную собаками женщину без признаков жизни

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В городе Климовск Тульской области нашли обглоданную собаками женщину без признаков жизни. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, женщину покусали бродячие собаки, из-за чего она получила несовместимые с жизнью травмы. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения уполномоченными органами и организациями законодательства, регламентирующего порядок отлова, содержания безнадзорных животных», — сообщили в прокуратуре. Там добавили, что прокуратура проконтролирует процесс отлова собак в Климовске.

Ранее алабай набросился на четырех человек под Тверью. Животное напало на людей и покусало их, при этом хозяина в тот момент рядом не было. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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