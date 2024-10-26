Российский губернатор приказал выключить камеры после слов «в цирке не работаю»

Вологодскому губернатору Филимонову помешали камеры после слов о работе в цирке

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с аграриями региона приказал журналистам телеканала «Русский Север» выключить камеры после того, как начал критиковать присутствующих за недостаточное уважение к нему и его работе. Видеозапись этого момента, а также комментарий правительства региона и самого Филимонова опубликовало издание «Подъем».

На мероприятии, которое должно было носить торжественный характер, присутствовали ведущие представители аграрного сектора. Губернатор, опоздавший на полтора часа, начал выступление с извинений, объяснив задержку слишком плотным графиком, но затем резко сменил тональность.

Сначала он предложил «выйти сразу прямо сейчас отсюда» мужчине, который смотрел в телефон, а потом перешел в наступление. «Для чего собрались здесь? Или кто-то что-то не понимает из здесь присутствующих? Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить "спасибо", быть благодарными», — возмутился Филимонов.

«В этом году 40 примеров поддержки, 4,5 миллиарда рублей областного финансирования. И сталкиваемся с проблемой, когда мне нужно тащить за руку, чтобы вы пользовались мерами поддержки. Это что такое, где это видано? Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Сальто прыгать назад? Я в цирке не работаю», — сказал он.

Потом губернатор стал говорить о том, что разговор предназначен для внутреннего потребления, заметил еще одну камеру и потребовал немедленно выключить ее, потому что пускать в эфир такое нельзя.

Начальник департамента информационной политики регион Валерия Решетникова назвала приказ Филимонова «нормальной практикой в контексте ситуации», которая раньше «всегда находила полное понимание» даже у независимых блогеров.

Телеканал сначала в социальных сетях потребовал извинений от губернатора, но затем удалил сообщения, сообщив подписчикам, что не видит смысла в обсуждении темы.

Сам Филимонов утверждает, что за скандалом стоят «отдельные представители понятного микросоциума из родного Череповца», и предложил журналистам с таким же пылом пиарить меры поддержки аграриев. Также он назвал «гадкими инсинуациями» комментарии о том, что находился под воздействием «запрещенных веществ».

Ранее на этой неделе стало известно о подготовке Филимоновым законопроекта об ограничении времени продажи алкоголя в торговых точках региона — с 12:00 до 14:00 в рабочие дни. Позднее в правительстве Вологодской области заявили, что документ опубликован по ошибке и является только одним из вариантов, а не законопроектом.