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15:35, 26 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе возбудили 20 уголовных дел против чиновников из-за нападения собак

СК в Якутии возбудил 20 уголовных дел после нападения на людей бездомных собак

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Якутии только в октябре возбудило 20 уголовных дел против должностных лиц после нападения на людей бездомных собак. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети VK.

Инциденты с животными зарегистрированы в Якутске, Алданском, Вилюйском, Томпонском, Оймяконском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском районах республики и ряде других.

Должностные лица муниципальных образований и городских округов, а также органов контроля подозреваются в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей (статья 293 УК РФ). Речь идет о некачественной работе по регулированию численности безнадзорных животных.

Ранее СУ СК по Якутии возбудило уголовное дело после нападения стаи собак на 12-летнюю девочку в поселке Чульман. Ребенок получил укушенно-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы.

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      Платон Щукин
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