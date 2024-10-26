В российском регионе возбудили 20 уголовных дел против чиновников из-за нападения собак

СК в Якутии возбудил 20 уголовных дел после нападения на людей бездомных собак

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Якутии только в октябре возбудило 20 уголовных дел против должностных лиц после нападения на людей бездомных собак. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети VK.

Инциденты с животными зарегистрированы в Якутске, Алданском, Вилюйском, Томпонском, Оймяконском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском районах республики и ряде других.

Должностные лица муниципальных образований и городских округов, а также органов контроля подозреваются в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей (статья 293 УК РФ). Речь идет о некачественной работе по регулированию численности безнадзорных животных.

Ранее СУ СК по Якутии возбудило уголовное дело после нападения стаи собак на 12-летнюю девочку в поселке Чульман. Ребенок получил укушенно-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы.