ЕС резко сократил закупки российских удобрений после рекорда в июле

Поставки российских удобрений в Евросоюз в августе упали на 13 %

Евросоюз (ЕС) в августе сократил закупки удобрений из России на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем — расходы урезали до 173 миллионов евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Несмотря на это, шесть стран Евросоюза в конце лета все-таки нарастили поставки российских удобрений. Активнее всего их закупала Италия — импорт взлетел в 22 раза, до семи миллионов евро. Кроме того, заметно выросли поставки товара в Финляндию — в восемь раз, до 1,8 миллиона евро.

Лидер среди европейских покупателей удобрений из России по итогам августа — Польша с долей в 31 процент от общего объема поставок в денежном выражении. Второе место заняла Румыния — 15 процентов. Тройку замыкает Испания с долей в девять процентов. После идут Словения (восемь процентов), Германия (семь процентов) и Болгария (шесть процентов).

Ранее стало известно, что с начала 2024 года Россия увеличила поставки минеральных удобрений за рубеж.