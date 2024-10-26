Иран восстановил авиасообщение после израильской атаки

Иран восстановил авиасообщение после ночной атаки со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу, его слова передает агентство Fars.
«Авиасообщение вернулось в обычный режим с 9 утра (8:30 по московскому времени)», — заявил Язерлу.
Ранее представитель ЦАХАЛ Дэниэль Хагари заявил, что израильская армия завершила удар по объектам в Иране.
По данным The Jerusalem Post, в ходе атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая стелс-истребители пятого поколения F-35.