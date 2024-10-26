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09:40, 26 октября 2024Путешествия

Иран восстановил авиасообщение после израильской атаки

Иран восстановил авиасообщение после ночной атаки Израиля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран восстановил авиасообщение после ночной атаки со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу, его слова передает агентство Fars.

«Авиасообщение вернулось в обычный режим с 9 утра (8:30 по московскому времени)», — заявил Язерлу.

Ранее представитель ЦАХАЛ Дэниэль Хагари заявил, что израильская армия завершила удар по объектам в Иране.

По данным The Jerusalem Post, в ходе атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая стелс-истребители пятого поколения F-35.

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      Елизавета Мытарева
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