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06:26, 26 октября 2024Мир

Израиль заявил об окончании атаки на Иран

ЦАХАЛ заявил об окончании атаки на Иран

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении атаки на объекты в Иране. Об этом говорится в Telegram-канале израильских военных.

«Я могу подтвердить, что мы завершили израильский ответ на атаки Ирана на Израиль», — сообщил представитель ЦАХАЛ Дэниэль Хагари. По его словам, военные самолеты вернулись в страну.

Ранее стало известно, что Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 самолетов, включая стелс-истребители пятого поколения F-35. Удар по исламской республике в ночь на 26 октября стал ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. По словам официальных лиц, силы противовоздушной обороны Ирана не перехватили ни одной ракеты Израиля.

По данным СМИ, были атакованы десятки стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и беспилотников, а также базы запуска ракет.

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      Марина Совина
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