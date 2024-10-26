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04:29, 26 октября 2024Мир

В Израиле ответили на сообщения о перехвате Ираном ракет словами «полный провал»

The Jerusalem Post: силы ПВО Ирана не перехватили ни одной ракеты Израиля

Фото: Benjamin Istanbuli / Unsplash

Официальные лица Израиля прокомментировали сообщения о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана смогли перехватить большинство выпущенных ракет. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«Это ложь», — приводит газета слова одного из официальных лиц. Он также назвал попытки Ирана перехватить израильские ракеты полным провалом, так как Тегерану не удалось сбить ни одну ракету.

До этого телеканал CBS News сообщил, что Израиль не стал наносить удары по ядерным или нефтяным объектам Ирана, ограничившись лишь военными целями.

Ранее стало известно, что Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября.

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      Маргарита Пименова
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