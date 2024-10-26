Побег из липецкой колонии объяснили сговором

Член СПЧ Меркачева назвала невозможным побег из липецкой колонии без сговора

Совершить побег из колонии с помощью подкопа невозможно, если только за заключенными был установлен хоть какой-то контроль. Так инцидент в колонии общего режима номер 2 в Липецкой области прокомментировала для «Московского комсомольца» член Совета по правам человека (СПЧ) Елена Меркачева.

Она объяснила, что даже попытаться вырыть тоннель нельзя ни при каких условиях, ведь территория колонии делится на сектора, пересечь которые можно только в сопровождении сотрудника. У него есть ключи, открывающие двери между проходами. Если представить, что ключи похитили, это немедленно привлекло бы внимание администрации.

Перемещение по колонии осужденных происходит вместе с начальником отряда, у которого включен видеорегистратор. На месте должны быть инспекторы с ключами, чтобы их пустили в следующий сектор. Далее в цеху за заключенными следят несколько сотрудников колонии, они же отчитываются, сколько каждый рабочий сделал за смену.

Соответственно, нет никакой возможности, чтобы какая-то группа постоянно оказывалась в заброшенном цеху без надзора. Кроме того, вся территория колонии оборудована видеокамерами, и оператор не мог не увидеть странного перемещения заключенных.

Далее, отмечает Меркачева, в колонии несколько раз за сутки пересчитывают заключенных по головам, и отсутствие кого-то тоже должно быть замечено. Наконец, другие заключенные не могли не видеть, что несколько человек занимаются чем-то другим.

По мнению члена СПЧ, все обстоятельства дела говорят о том, что имел место сговор целой группы сотрудников. Источник издания из числа бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтвердил, что произошедший инцидент объясняется либо тотальной халатностью, либо тотальным заговором.

Ранее РЕН ТВ в Telegram-канале опубликовал фотографии подкопа, вырытого сбежавшими. По предварительной информации, длина тоннеля составляет 65 метров. Внутри него беглецы оставили вещи. Двух из сбежавших удалось задержать, оставшиеся четверо находятся в розыске.