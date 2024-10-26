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13:52, 26 октября 2024Силовые структуры

Появились фото вырытого заключенными для побега из липецкой колонии 65-метрового подкопа

РЕН ТВ опубликовал фотографии вырытого сбежавшими из липецкой колонии подкопа

Кадр: Telegram-канал Mash

Опубликованы фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из колонии общего режима №2 в Липецкой области заключенными. Снимки появились в Telegram-канале РЕН ТВ.

По предварительной информации, длина тоннеля составляет 65 метров. Внутри него беглецы оставили вещи.

Сотрудники колонии обнаружили подкоп утром 26 октября при проведении обхода территории зоны. Через него сбежали шесть заключенных — выходцев из Средней Азии. Двух из них задержали в Тамбовской области. Местонахождение остальных устанавливается.

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