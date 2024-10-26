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17:43, 26 октября 2024Мир

Путин напомнил генсеку ООН о праве наций на самоопределение

Источник в МИД России: Путин напомнил Гутеррешу о праве наций на самоопределение

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Президент России Владимир Путин напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что в Уставе Организации Объединенных Наций упоминается право наций на самоопределение. Об этом рассказал источник в МИД России, сообщает РИА Новости.

По его словам, при обсуждении применения международного права в украинском конфликте генсек ООН отстаивал точку зрения с опорой на приоритет принципа территориальной целостности. «В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», — сказал он.

Источник отметил, что Киев полностью игнорирует эти пункты в отношении русскоговорящего населения Украины, как игнорировали такие же права жителей Донбасса.

Ранее стали известны и другие подробности встречи Путина и Гутерреша. Уточняется, что изначально генсек просил избегать публичности, однако позже секретариат ООН все же дал подробный комментарий по итогам саммита.

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      Виктория Кондратьева
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