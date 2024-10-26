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17:25, 26 октября 2024Мир

Раскрыты подробности встречи генсека ООН с Путиным

РИА Новости: генсек ООН Гутерриш просил избегать публичности
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Раскрыты подробности о встрече генсека ООН Антониу Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно РИА Новости, изначально генсек просил избегать публичности, однако позже секретариат ООН все же дал подробный комментарий.

После встречи пресс-служба президента РФ опубликовала короткий технический комментарий, учитывая просьбу генсека не привлекать прессу для снижения уровня публичности, пояснил источник.

Однако секретариат ООН затем сделал подробное заявление, упомянув новое предложение по упрощению прохождения торговых судов в Черном море и возможном урегулировании конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН, добавил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС 23 октября. В аэропорту его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Генсек ООН также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что он планировал обсудить с российским лидером позицию по урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН.

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      Александр Еникеев
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