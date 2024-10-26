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17:45, 26 октября 2024Россия

Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами

Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами

Фото: Kirill Skorobogatko / Shutterstock / Fotodom  

Президент России Владимир Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами. Текст нормативного акта опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что согласно закону, иностранцы смогут упрощенно получать разрешение на временное проживание в России только после трех лет после заключения брака с гражданином России.

Закон вступит в силу в январе 2025 года.

Документ был принят Госдумой 15 октября и одобрен Советом Федерации 23 октября. Авторы инициативы отмечали, что иностранцы нередко использовали фиктивный брак как способ получить миграционный статус.

В начале октября председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не вводить российских пенсионерок в блуд с мигрантами. Он уточнил, что в России следует прекратить практику фиктивных браков с иностранными гражданами.

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      Мария Большакова
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