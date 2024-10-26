Раскрыты личности двоих сбежавших из липецкой колонии

Shot: сбежавшие из липецкой колонии — это Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев

Раскрыта предварительная информация о двоих задержанных среди заключенных, сбежавших из колонии общего режима №2 в Липецкой области. Как пишет Shot, это Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев.

Отмечается, что задержанные пытались оказывать сопротивление полицейским. Полиция выясняет личности остальных двоих сбежавших, что были с ними, но успели скрыться на территории Тамбовской области. Всего было шестеро сбежавших, которые затем разделились.

Ранее Следственное управление Следственного комитета по Липецкой области возбудило уголовное дело о халатности из-за побега заключенных из липецкой колонии. Осужденные вырыли два подкопа, длина одного из которых составляет 37 метров.