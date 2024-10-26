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15:09, 26 октября 2024Экономика

Российские чиновники отказались пересаживаться на Lada Aura

Mash: депутаты не хотят ездить на Lada Aura из-за задних дверей и риска вспотеть

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские чиновники не хотят пересаживаться на новый автомобиль Lada Aura из-за наличия некоторых неудобств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Депутатов смутило отсутствие задних воздуховодов и удлиненная задняя дверь. Первое, по данным канала, может привести к риску вспотеть перед важными встречами, а второе — затруднит открывание дверей на парковке Госдумы, где все машины припаркованы плотно друг к другу.

При этом, в новом автомобиле отсутствуют стеклоподъемники с автоматической доводкой, столик для ноутбука, люк, панорамная крыша и регулировки задней спинки. В салоне также предусмотрели только один USB-порт и короткий, по сравнению с машинами D-класса, подлокотник. При этом стоимость базовой модели Lada Aura в упрощенной комплектации составит 2,6-2,8 миллиона рублей.

Ранее в управлении делами президента РФ заявили о закупках автомобиля в рамках мероприятий по импортозамещению.

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      Олеся Мицкевич
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