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20:56, 24 сентября 2024Экономика

Управделами президента начало закупки Lаda для чиновников

Управделами президента России приступило к закупкам автомобилей Lаda Aura

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Управление делами президента РФ в рамках мероприятий по импортозамещению закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Уточняется, что указанные машины в стандартной комплектации будут поставлены в подведомственные управделами главы государства автотранспортные учреждения, где «будут использоваться в соответствии с регламентом для закрепления за государственными гражданскими служащими».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал возможное начало использования чиновниками выходящего в серийное производство Lada Aura с предстоящим изучением его характеристик.

Автомобиль, который, как ожидает «АвтоВАЗ», будет востребован в бюджетных организациях и среди госслужащих, в июле протестировал российский президент Владимир Путин. Он прокатился за рулем этой модели Lada по трассе М-11 и назвал автомобиль хорошим. Позднее российский лидер подтвердил свой отзыв, указав, что Lada Aura машина комфортная и управляемая.

На прошлой неделе стало известно, что стоимость базовой модели бизнес-седана в упрощенной комплектации, которая в том числе будет поставляться в таксопарки, составит 2,6-2,8 миллиона рублей. Агентство указывает, что новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, салон выполнен в натуральной коже российского производства.

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      Дмитрий Воронин
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