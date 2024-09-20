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13:54, 20 сентября 2024Экономика

В Кремле пообещали оценить перспективы использования Lada для чиновников

Песков: управделами президента оценит характеристики Lada Aura для чиновников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Управление делами президента РФ сможет принять решение о возможном использовании госслужащими выходящего в серийное производство автомобиля Lada Aura после изучения его характеристик. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, в связи с перспективами использования авто речь идет об оценке «ценовых характеристик, и характеристик по надежности автомобилей, которые используются в государственной службе».

Автомобиль, который, как ожидает «АвтоВАЗ», будет востребован в бюджетных организациях и среди чиновников регионального уровня в июле протестировал Владимир Путин. Он прокатился за рулем этой Lada по трассе М-11 и назвал машину хорошей. Позднее российский лидер подтвердил свой отзыв, указав, что Lada Aura машина комфортная и управляемая.

В среду, 19 сентября, стало известно, что стоимость базовой модели бизнес-седана в упрощенной комплектации, которая в том числе будет поставляться в таксопарки, составит 2,6-2,8 миллиона рублей.

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