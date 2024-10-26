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21:00, 26 октября 2024Спорт

«Ростов» проиграл аутсайдеру РПЛ

«Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 3:2 в матче РПЛ

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У хозяев голом отметились Николай Комличенко и Мохаммад Мохеби. В составе победителей забили Даниил Уткин, Лечи Садулаев и Лечи Садулаев.

«Ахмат» набрал девять очков и остается одним из аутсайдеров чемпионата России, располагаясь на предпоследней 15-й строчке в турнирной таблице. Грозненцы победили впервые в текущем сезоне РПЛ. В активе «Ростова» 13 очков, команда Валерия Карпина располагается на девятом месте.

В следующем туре «Ростов» 1 ноября сыграет в гостях с московским «Динамо». 3 ноября «Ахмат» дома встретится с «Пари Нижний Новгород».

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      Дарья Коршунова
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