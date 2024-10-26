Сербия анонсировала помощь Украине на миллионы евро

Вучич: Сербия передаст Украине генераторы и трансформаторы на 8,4 млн евро

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал помощь Украине на миллионы евро. Слова главы государства передает РИА Новости.

Он заявил, что страна передаст Киеву электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 миллиона евро (около 484,5 миллиона рублей). «Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее», — заключил Вучич.

25 октября стало известно, что украинские власти одобрили открытие посольства Сербии в Киеве. Вучич рассказал, что на открытии посольства будет присутствовать министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

До этого Вучич заявил, что Сербия никогда не введет санкции против России. По его словам, Белград заинтересован в дружеских отношениях с Москвой.