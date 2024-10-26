В Белоруссии зарегистрировали группу поддерживающих выдвижение Лукашенко в президенты

В Белоруссии зарегистрировали инициативную группу, которая будет собирать подписи в поддержку выдвижения Александра Лукашенко в качестве кандидата в президента страны. Об этом сообщает агентство БелТА.
Сообщается, что документы о регистрации такой группы поступили в ЦИК Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Белоруссии в 2025 году. Об этом он объявил 23 октября в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой.
До этого стала известна дата выборов президента Белоруссии. Сообщалось, что они пройдут 26 января 2025 года. Соответствующее решение приняла Палаты представителей республики.