Лукашенко решил идти на президентские выборы в 2025 году

Лукашенко сообщил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет кандидатом на президентские выборы в январе 2025 года. Об этом он сообщил в интервью ведущей программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольге Скабеевой.

«Да, Оля, пойду на выборы президента», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее белорусский лидер прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он попробовал чак-чак и поцеловал каравай. Президента Белоруссии на посадочной полосе встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Политики обнялись, а затем пожали друг другу руки. После этого Минниханов угостил Лукашенко чак-чаком, традиционным татарским блюдом, и предложил каравай.