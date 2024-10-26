В Британии заявили о провале попыток изолировать Россию после саммита БРИКС

Политик Кертен заявил, что попытки Запада изолировать Россию не удались

Попытки западных стран изолировать Россию провалились. Такое заявление сделал британский политик Дэвид Кертен в соцсети X.

Так Кертен прокомментировал заявление некоторых западных политиков о том, что Россия находится в изоляции.

«Россия явно не изолирована. Враждебное поведение в отношении России со стороны западных интриганов обречено на провал», — заключил он.

Ранее испанская газета El Pais заявила, что саммит БРИКС можно считать дипломатическим успехом президента России Владимира Путина. По мнению издания, конференция продемонстрировала, что Россия не изолирована.

До этого ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова Путина во время итоговой пресс-конференции саммита БРИКС о потерях Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинскими солдатами жертвуют, чтобы отсрочить выборы. По его мнению, после их проведения закончится диктатура Владимира Зеленского.