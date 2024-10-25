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09:53, 25 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе отреагировали на слова Путина о потерях ВСУ

Журналист Чей Боуз: украинскими военными жертвуют снова и снова
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз одной фразой отреагировал на слова президента России Владимира Путина о потерях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Мнением он поделился в своем аккаунте в соцсети X.

«По сути, ими жертвуют снова и снова, так как Зеленский знает, что с наступлением мира проведут выборы и настанет конец его диктатуре», — порассуждал западный журналист о судьбе украинских военных.

24 октября на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский лидер добавил, что, по его мнению, Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.

До этого российский лидер заявил, что в Курской области российские военные окружили около двух тысяч солдат ВСУ. Он отметил, что Российская армия приступила к их ликвидации.

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