Журналист Чей Боуз: украинскими военными жертвуют снова и снова

Ирландский журналист Чей Боуз одной фразой отреагировал на слова президента России Владимира Путина о потерях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Мнением он поделился в своем аккаунте в соцсети X.

«По сути, ими жертвуют снова и снова, так как Зеленский знает, что с наступлением мира проведут выборы и настанет конец его диктатуре», — порассуждал западный журналист о судьбе украинских военных.

24 октября на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский лидер добавил, что, по его мнению, Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.

До этого российский лидер заявил, что в Курской области российские военные окружили около двух тысяч солдат ВСУ. Он отметил, что Российская армия приступила к их ликвидации.