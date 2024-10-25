El Pais: саммит БРИКС является очевидным дипломатическим успехом Путина

Саммит БРИКС, прошедший в Казани, продемонстрировал, что Россия не находится в изоляции. Об этом заявила испанская газета El Pais.

«Саммит в Казани представляет собой очевидный дипломатический успех [президента России Владимира] Путина, демонстрирующий, что санкции Запада не изолируют его», — говорится в материале издания. Там указали, что на мероприятии присутствовали представители многих стран, причем как уже вступивших в БРИКС, так и потенциальных участников объединения.

В газете также добавили, что членов БРИКС объединяет критический взгляд на мировой порядок, установившийся в 1945 году, который символизируют США и их союзники.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прошедший в Казани саммит БРИКС представляет собой встречу восточных стран с очень развитой экономикой.

Перед этим о саммите высказался председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что Европейский союз (ЕС) получил в ходе саммита в Казани сигнал прекратить поучать развивающиеся страны.