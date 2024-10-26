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01:06, 26 октября 2024Бывший СССР

В Киеве прозвучала новая серия взрывов

ТСН: в Киеве произошла новая серия взрывов

В Киеве вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.

Информация о взрывах появилась в 0:26 по московскому времени. Спустя две минуты взрывы вновь раздались в украинской столице. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Взрывы в Киеве также прогремели вечером в пятницу, 25 октября. Они произошли на фоне воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в Соломенском районе.

Позднее стало известно о попадании беспилотника в один из домов. В результате случившегося начался пожар.

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      Марина Совина
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