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20:00, 25 октября 2024Экономика

Россиянам назвали самый выгодный способ вложения денег

Экономист Беляев назвал самым выгодным способом вложения денег вклады в банках

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Самый выгодный способ вложения денег для россиян, которые не занимаются инвестициями, — это вклады в банках, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру». Экономист отметил, что вслед за повышением ключевой ставки Центробанка повысятся и ставки по вкладам в банках.

«Правда, по этим самым вкладам банки прибегают к разным уловкам. Например, они не всегда позволяют переоформлять тот вклад, который был в банке по прежним условиям, на новые. Может быть, придется поменять банк или придется выйти из положения иначе. Но вместе с тем общее правило такое, что банки все равно повысят свои ставки, и, учитывая политику ЦБ, можно предположить, что эти ставки будут на высоком уровне достаточно длительное время — полгода как минимум, если не год», — поделился Беляев.

В таких условиях, когда ставка по вкладам равна в среднем 20 процентам, все остальные виды инвестиций не выдерживают конкуренции

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

По словам экономиста, помимо вкладов можно еще рассмотреть вложения в золото. Однако он добавил, что это будет справедливо только в двух случаях.

«Первое, это когда вы предполагаете длительный срок вложения, как минимум год, два, три, а то и больше. И потом, не рекомендуется покупать золото в физической форме, а рекомендуется оформлять обезличенные металлические счета в банке. Однако может возникнуть вопрос, что при такой не очень простой финансовой ситуации у банка отзовут лицензию, и он прекратит свое существование. А вложения в металлические счета не подлежат страхованию, в отличие от обычных вкладов. То есть вложений более выгодных, чем вклад в банке под высокий процент, который сейчас существует, нет», — заявил он.

При этом Беляев предупредил россиян, что не стоит отзываться на слишком заманчивые предложения.

«Как правило, такого рода заманчивые предложения исходят от мошенников», — заключил экономист.

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