«Кеш не вариант». Россиян призвали избавляться от наличной валюты и скупать один актив

Замглавы Минфина Моисеев призвал россиян избавляться от наличной валюты

Россиян призвали избавляться от наличной валюты и скупать золото. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

По его словам, россияне предпочитают хранить валюту дома, а не относить ее в банк. Тогда как «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых блокнот», а значит, скоро их примеру могут последовать и европейцы, отметил он.

«Кеш не вариант, покупайте золото, оно у нас есть», — заявил замглавы Минфина.

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Сбережения в валюте хранят лишь семь процентов россиян

Аналитики холдинга «Ромир» провели исследование, в котором подсчитали процент россиян со сбережениями. Общее количество респондентов, принявших участие в опросе, не раскрывается.

Отмечается, что более половины — 51 процент — граждан не имеют сбережений. До 41 процента выросла доля тех, кто имеет накопления и хранит их в рублях.

Исключительно в валюте сберегают лишь семь процентов россиян. Год назад этот показатель достигал восьми процентов. При этом хранят средства только в долларах или в комбинации долларов и евро по 0,5 процента респондентов.

Россияне стали избавляться от евро и долларов

Согласно исследованию банка «Русский Стандарт», россияне в первом месяце осени чаще продавали евро и доллары, чем покупали. Так, американскую валюту продавали на 18 процентов чаще, чем покупали. В случае с европейской валютой операции по продаже проводились на 76 процентов чаще, чем по приобретению.

При этом более чем в 90 процентах случаев конвертация проходила офлайн. Только 7 процентов операций по обмену валюты совершались онлайн.

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Экономист назвал драгметаллы и золото самыми надежными активами

Как сообщил первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, драгметаллы и золото — это самый надежный актив.

Хорошим способом хранения денег и их защиты от инфляции он также назвал банковские срочные депозиты на небольшой срок. По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, в настоящее время есть смысл открыть вклад и на длительный период.

Отмечается, что лучше хранить деньги в банке, а не дома. В таком случае сбережения могут быть и в валюте, уточнила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, в банках доступен мультивалютный вклад, в котором сбережения можно распределить между рублями и одной-двумя иностранными валютами.