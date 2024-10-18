Подсчитан процент россиян со сбережениями

«Ромир»: больше 50 процентов россиян не располагают никакими сбережениями

Комбинация «доллар — рубль» оказалась самой популярной среди валютных сбережений россиян. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведенное холдингом «Ромир».

Оказалось, что 51 процент жителей России вообще не располагают никакими сбережениями. Доля тех, у кого они есть и сформированы в рублях, выросла до 41 процента в III квартале этого года. Исключительно в валюте сберегают лишь семь процентов россиян. Год назад этот показатель достигал восьми процентов.

Кроме того, оказалось, что 38 процентам россиян, которые обзавелись сбережениями, их хватит на три месяца. Тех, кто может похвастаться финансовым резервом на срок от трех месяцев до полугода, — 29 процентов. Также 20 процентов опрошенных смогут прожить на свои сбережения от полугода до года, а 14 процентов — больше года.

Есть прогнозы, что сбережения граждан в российских банках по итогам 2024 года могут вырасти до 56,3 триллиона рублей. Ожидается, что это будет новый рекорд.