Загитова назвала место хранения своих медалей

Алина Загитова рассказала, что хранит свои медали у бабушки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире телеканала СТС Kids назвала место хранения своих медалей.

Спортсменка отметила, что хранит их у бабушки. «Я считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя», — заявила Загитова.

Фигуристка также оценила количество медалей. «Я даже не считала. Думаю, что за всю мою карьеру штук 50, может быть, даже больше», — отметила Загитова.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году спортсменка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.