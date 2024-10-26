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11:20, 26 октября 2024Спорт

Загитова назвала место хранения своих медалей

Алина Загитова рассказала, что хранит свои медали у бабушки

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире телеканала СТС Kids назвала место хранения своих медалей.

Спортсменка отметила, что хранит их у бабушки. «Я считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя», — заявила Загитова.

Фигуристка также оценила количество медалей. «Я даже не считала. Думаю, что за всю мою карьеру штук 50, может быть, даже больше», — отметила Загитова.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году спортсменка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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      Алексей Гусев
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