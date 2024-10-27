Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:58, 27 октября 2024Наука и техника

Хакеры нашли уязвимость в роутерах Wi-Fi

«Стингрей Технолоджиз»: хакеры нашли уязвимость в роутерах, раздающих Wi-Fi

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В сентябре хакеры нашли уязвимость в роутерах, раздающих Wi-Fi, в результате они смогли подключаться к частным сетям и воровать трафик, в том числе личные данные пользователя. Ааке подверглись устройства Xiaomi, Ubiquiti и Netgear, рассказали «Известиям» в «Стингрей Технолоджиз».

Владелец «Стингрей Технолоджиз» Юрий Шабалин заявил, что с помощью чипа злоумышленники способны получить удаленный доступ к данным устройства без каких-то неосторожных действий со стороны пользователя. «Проблема заключается в так называемой ошибке out-of-bounds write: это позволяет злоумышленнику заставить устройство записать данные в неправильное место памяти, что приводит к действию вредоносного кода», — отметил он.

В результате каждое подключенное к Сети устройство может стать объектом взлома через Wi-Fi-чип, обратил внимание гендиректор «Альфа Системс» Игорь Смирнов. «Опасность охватывает миллионы устройств, от вашего смартфона до холодильника с Wi-Fi. Эти уязвимости не просто дыры в безопасности, а настоящие ворота в ваш дом, позволяющие хакерам по нему разгуливать», — объяснил эксперт.

Таким образом, хакер может заполучить конфиденциальную информацию, запустить вредоносное ПО, полностью управлять устройством. «После подобной атаки устройство может оказаться частью ботнета, в котором хакер может использовать ресурсы устройства для более серьезных атак», — предупредил руководитель Киберхаба Фонда «Сколково» Игорь Бирюков.

Эксперты дали совет, как понять, что устройство было атаковано. Они отмечают, что программный код, который использует эту уязвимость, есть в открытом доступе и позволяет совершить атаку сразу на много устройств. Но эксплуатация возможна только в зоне действия Wi-Fi. Самостоятельно пользователь защититься не сможет. Гражданам посоветовали при первом подозрении сразу устанавивать последнее обновление от производителей на всех роутерах и телефонах. Эти обновления производители начали распространять специально для защиты устройств с затронутыми чипами.

Ранее россиянам посоветовали отключать Wi-Fi на телефоне в общественных местах из-за хакеров. Особую опасность представляют настройки телефона по автоподключению к сети.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о разрешении Запада на удары вглубь России

      На Западе раскрыли будущее украинского ВПК из-за успехов России

      В ВСУ признали потерю контроля над Горняком в ДНР

      МИД России потребовал от стран Прибалтики прекратить угрозы православным церквям

      ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99 процентов бюллетеней

      Хакеры нашли уязвимость в роутерах Wi-Fi

      Украинские войска оставили большую часть позиций в городе ДНР

      Минобороны изучит варианты ответа на возможные удары вглубь России

      Футболист «Реала» установил рекорд

      В МИД обвинили США в православном расколе на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше