Россиянам посоветовали отключать Wi-Fi на телефоне из-за хакеров

Эксперт Гатауллин посоветовал россиянам отключать автоподключение к Wi-Fi

Функцию автоподключения к известным сетям Wi-Fi на телефоне следует отключать, чтобы не стать жертвой хакеров. Об этом заявил технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения применяется атака, которая отключает от него пользователей», — объяснил он.

Эксперт добавил, что в таком случае особую опасность представляют настройки телефона по автоподключению к сети. Так, пользователь может увидеть «страницу авторизации», которая предложит зайти в сеть, а при подключении вводимые данные будут отправляться мошеннику.

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