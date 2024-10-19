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09:59, 19 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам посоветовали отключать Wi-Fi на телефоне из-за хакеров

Эксперт Гатауллин посоветовал россиянам отключать автоподключение к Wi-Fi

Фото: Julius / Unsplash

Функцию автоподключения к известным сетям Wi-Fi на телефоне следует отключать, чтобы не стать жертвой хакеров. Об этом заявил технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения применяется атака, которая отключает от него пользователей», — объяснил он.

Эксперт добавил, что в таком случае особую опасность представляют настройки телефона по автоподключению к сети. Так, пользователь может увидеть «страницу авторизации», которая предложит зайти в сеть, а при подключении вводимые данные будут отправляться мошеннику.

Ранее эксперты магазинов электроники назвали россиянам способ усилить интернет-сигнал на даче. По их словам, повысить качество интернета на даче можно, установив дополнительную внешнюю антенну в направлении ближайшей вышк.и

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      Никита Абрамов
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