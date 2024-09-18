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15:27, 18 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали способы усилить интернет-сигнал на даче

«Ситилинк»: усилить интернет-сигнал на даче можно за счет mesh-системы

Фото: Коммерсантъ

Качество мобильного интернета серьезно страдает за городом. Как усилить интернет-сигнал на даче, агентству РИА Новости рассказали эксперты магазинов электроники.

Скорость интернета снижают различные препятствия: деревья или рельеф местности, здания поблизости. Подавлять сигнал могут даже экранирующие материалы, из которых возведен дом. Повысить качество интернета на даче можно, установив дополнительную внешнюю антенну в направлении ближайшей вышки, советуют в торговой сети «М.Видео-Эльдорадо».

Специалисты «Ситилинка» назвали другой способ улучшить интернет. От плохой связи, по их словам, избавит mesh-система, в которой сигнал будет передаваться не только через Wi-Fi-роутер, но и модули-ретрансляторы, от двух до пяти штук. Их можно установить по всему дому, на каждом этаже здания, обеспечив непрерывное покрытие Wi-Fi. Некоторые из них можно подключить к сети по проводу, что дополнительно стабилизирует соединение. Цена такой системы начинается от 5,5 тысячи рублей.

Еще один доступный вариант — поставить маршрутизаторы с сим-картой и возможностью подключения внешних антенн. Антенны, как пояснили эксперты, усиливают интернет-сигнал эффективнее смартфонов или планшетов. Такой роутер обойдется дачнику в сумму от 2 тысяч рублей.

Нестабильный интернет россияне называют одним из главных раздражителей на даче. Помимо этого, соотечественникам портят жизнь за городом насекомые, долгий путь, отсутствие душа, горячей воды и туалета.

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      Виктория Клабукова
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