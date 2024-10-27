Названа предварительная причина крушения самолета Ан-2 в Ставропольском крае

Самолет Ан-2 мог упасть в Ставропольском крае из-за потери мощности

Самолет Ан-2 упал мог упасть в Ставропольском крае в результате потери им мощности. Предварительную причину крушения назвал глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в Telegram.

По его словам, катастрофа произошла в районе города Ессентуки. На борту находились девять человек, двое из которых пострадали. На месте работают все оперативные службы.

О происшествии с самолетом Ан-2 в Ставропольском крае стало известно 27 октября. По неподтвержденной информации, воздушное судно принадлежит компании «Авиахим-ЮГ», которая занимается воздушными перевозками.

Ранее в Кировской области рухнул вертолет санитарной авиации Ми-2. На борту находились пилот, врач и двое фельдшеров. Выживших среди них нет. Потерпевших крушение представят к государственным наградам. Кроме того, их семьям выплатят по миллиону рублей.